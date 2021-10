Vakbonden stellen ultimatum aan metaalwerkgevers voor betere cao

Mouwen opstropen

Het ultimatum van de vakbonden loopt aanstaande donderdag om 13.00 uur af. Als de werkgevers niet reageren, volgen er stevige acties. Nieveen: "We hebben de mensen die bij SRI werken vandaag gevraagd: kunnen we op jullie rekenen, zijn jullie bereid om de mouwen op te stropen? En zij hebben toegezegd te gaan staken op het moment dat wij hen daartoe oproepen. Want het is nodig."

Postma hoopt in ieder geval vurig dat de werkgevers over de brug komen, want anders staat de toekomst van het vak op het spel. "Niet iedereen kan ICT'er worden, dus dan moeten we het ook goed aanbieden voor de jeugd", aldus Postma.