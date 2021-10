Gedeputeerde begrijpt frustratie sporters: "Thialf is emotie"

Een groep schaatsers heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven met als vraag om Thialf financiële hulp te geven. Volgens de schaatsers is er dringend geld nodig om het ijsstadion in Heerenveen overeind te houden.

De brief is getekend door onder anderen Sven Kramer, Ireen Wüst en Rintje Ritsma. Ook oud-schaatser Douwe de Vries heeft de brief ondertekend.