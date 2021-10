Wetterskip Fryslân wil zeedijk Koehoel-Lauwersmeer 'zo groen mogelijk' aanleggen

De plannen voor Holwerd aan Zee, met daarin een dijkdoorbraak bij Holwerd, zijn nog niet het voorkeursalternatief verwerkt. "We willen graag op zijn laatst volgend jaar weten of de plannen voor Holwerd aan Zee doorgaan. Als dat het geval is, dan kunnen we de plannen nog aanpassen", zegt Bé de Winter daarover.

Het waterschap is ook in gesprek met het dorp Wierum. Bewoners van het dorp hebben grote moeite met een hogere zeedijk, dicht naast dorp en dorpskerk. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zal op 23 november een besluit nemen over het voorkeursalternatief.