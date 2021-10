Heldenmedailles voor Kees Hamersma en Robert Bijkerk: "Ik ben ze eeuwig dankbaar"

De Hoop raakte zwaargewond en is de mannen nog altijd ontzettend dankbaar voor hun actie. Ze vroeg zelf de penning aan voor Hamersma en Bijkerk, omdat ze haar met gevaar voor eigen leven uit de kraam haalden. "Dat beschouwden ze zelf eerst niet zo", vertelt De Hoop.

Ze handelde snel toen de brand uitbrak. "Ik dacht: ik moet weg, dus ik sprong snel over de toonbank, op de grond. Dat is mijn geluk geweest. Hamersma en Bijkerk konden me er mooi uithalen, daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor."

'Je handelt gewoon'

Hamersma zegt dat hij zonder denken in actie kwam. "Op moment dat zoiets gebeurt, realiseer je je helemaal niet wat er aan de hand is", vertelt hij. "Je hoort een plof en ziet brand, je handelt gewoon."