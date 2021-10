Femke Faber op dreef voor winnend Oranje op EK

In het eerste EK-duel tegen Engeland zat de uit Gorredijk afkomstige Faber nog op de bank. Tegen Portugal mocht ze de hele wedstrijd spelen. Dat ging goed: ze maakte bij haar debuut vier treffers.

Faber zat in een vak van PKC-spelers Richard Kunst, Jelmer Jonker en Brett Zuijdwegt en maakte een prima indruk. In de eerste helft scoorde ze eenmaal en Oranje stond bij rust voor met 14-3.

Faber schiet de spanning van haar af

Faber was toch enigszins zenuwachtig voor haar debuut, maar na de eerste twintig minuten kwam ze los. Met twee afstandstreffers, een doorloopbal en een aantal assists had de enige Friezin in TeamNL een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijk ruime overwinning op de Portugezen.

Het andere duel in poule A, tussen Engeland en Hongarije, eindigde in 16-10 voor de Engelsen. Door de tweede winst is Oranje al zeker van de halve finale op vrijdag. Woensdag speelt Nederland het laatste groepsduel tegen Hongarije.