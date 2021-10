Provincie stelt 100.000 beschikbaar voor zichtbaarheid Friese taal

"Wij willen graag dat gemeenten dit nog meer oppakken. Daarom gaat in november een regeling open voor gemeenten. Volgend jaar kunnen ook bedrijven en stichtingen die hiermee aan de slag willen, steun krijgen van de provincie", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

De provincie zal niet zomaar elke aanvraag honoreren, zegt Poepjes erbij. "Het moet geen 'geveltjesfries' worden voor alleen het plaatje. Het moet wel gedragen worden door de inhoud."

Fries is gewoon

Poepjes vindt het belangrijk dat rondom in Fryslân het Fries zichtbaar is, ook om Friestaligen te steunen bij het gebruiken van het Fries. "Het gaat erom om te laten zien dat het Fries gewoon is en dat het ook normaal is om Fries te gebruiken."

De provincie steunt gemeenten al langer bij het uitvoeren van het taalbeleid. Met ingang van volgend jaar kunnen ook ondernemers, verenigingen en stichtingen hiervoor subsidie aanvragen. "Ondernemers die hiermee aan de slag willen, kunnen mij appen of mailen, dan praten we erover."

Voor de regeling is 100.000 euro beschikbaar. Poepjes verwacht veel interesse voor de subsidie. "Het mooie van het Fries is dat het verschrikkelijk leeft."