Henk Veerman staat in bekerduel tegen AFC wel in de basis

Henk Veerman heeft vijf van de twaalf Heerenveen-doelpunten gemaakt in de eredivisie, maar toch is Johnny Jansen niet tevreden. Dinsdag is er een gesprek geweest waarin Jansen heeft uitgelegd wat hij van zijn aanvalsleider verwacht.

Jansen: "De inhoud van het gesprek blijft tussen ons en het was absoluut geen hanengevecht. We hebben beelden laten zien en Henk verteld dat we meer van hem verwachten. Hij begreep wat we bedoelen en zal aan de bak gaan om dat voor mekaar te krijgen."