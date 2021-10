Operaasje Fryske Flagge: Rymke Hanrahan woont in Australië

Maar ze kon destijds niet in Australië blijven. Ze was net aan een nieuwe baan en nieuwe opleiding begonnen. "En dat wilde ik niet opgeven", zegt ze. "Hij is hier toen in de zomer op vakantie naar Fryslân gegaan, om te kijken of het nog iets was."

"In hetzelfde jaar is hij naar Fryslân verhuisd. Bijna vier jaar hebben we er gewoond, maar hij kon maar niet wennen." Gerard moest de taal leren en ook een inburgeringscursus doen. En hij kon maar niet wennen, maar door de cursus ontmoetten ze wel een ander stel waarvan de man ook uit Australië kwam. Dat stel woont nu bij Rymke in de buurt.

Rymke woont nu dus met haar man en twee kinderen in Australië, en daar moest Rymke eerst weer heel erg aan wennen. "De eerste jaren waren best lastig, maar verder gaat het prima." Inmiddels heeft ze haar draai wel een beetje gevonden en doet ze bijna hetzelfde werk als wat ze eerder in Fryslân bij het MCL deed.

Terug naar Fryslân

Rymke weet niet of ze ooit nog teruggaat naar Fryslân. "We zijn hier wel gesetteld, maar zeg nooit nooit." Ze mist haar familie wel, en Sneek ook, net als de Sneekweek en het skûtsjesilen. Ook de kennissen, even een bakje koffie bij wie dan ook.

De laatste keer dat ze in Fryslân was, was in 2019. Vanwege corona is ze nu al een poosje niet terug geweest. Rymke zegt wel dat het 'ik ben weer thuis'-gevoel naar boven komt als ze over de Afsluitdijk rijdt.