Tweede Kamer stemt tegen motie voor hogere tarieven rechtbanktolken

Grapperhaus ontraadde de motie van Van Nispen (SP) eerder al, met het argument dat hij liever zag dat een andere stelselvernieuwing ingevoerd zou worden. Die andere stelselvernieuwing zou al langer onderzocht worden en waarschijnlijk volgend jaar ingevoerd kunnen worden.

De minister benadrukt wel dat hij het eens is met het andere deel van de motie. Hij zegt het belangrijk te vinden dat Friese 'justitiabelen' ook in het Fries terecht moeten kunnen, met rechtbanktolken als dat nodig is.

Staken

Alle partijen van de vorige coalitie stemden tegen de motie, waardoor de motie het niet haalde. Rechtbanktolken en vertalers zeiden vorige week dat ze zouden staken tot de stemming over de motie.

Nu de stemming negatief uitvalt, laten de tolken het er niet bij zitten. Ze gaan door met de actie.

Tweede motie haalt het wel

De tweede motie van CDA, CU en D66 ging over het garanderen dat Fries in de rechtbank gebruikt kon worden. De minister steunde die motie omdat dat volgens hem tot 'het rechtsbestel behoort'. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft uiteindelijk ook voor de motie gestemd.