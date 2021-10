Academische ziekenhuizen leggen het werk neer: Dianna uit Gorredijk doet mee

Medewerkers van het UMCG in Groningen hebben voor zichzelf geapplaudisseerd. De werkdruk is hoog, helemaal in coronatijd, en er is te weinig personeel.

Dianna Wijnja werkt al drie jaar in het UMCG op de afdeling longziekten. "Ik heb niet meegedaan met het klappen, want de patiëntenzorg gaat door. Maar collega's van mij hebben wel meegedaan", vertelt ze. In het UMCG zijn 27 afdelingen dicht of ze draaien een zondagsdienst.

De meeste patiënten hebben wel begrip voor de actie, zegt ze. "Al is het natuurlijk jammer dat sommige onderzoeken niet doorgaan."

"Niet altijd gezellig voor thuis"

Het gaat echter om het doel. De zorg loopt op het tandvlees. "Het wordt steeds complexer en drukker. Na een dag werken ben je wel afgedraaid. Op vrije dagen merk je dat je extra prikkelbaar bent. Als ik maar kort tussendoor vrij ben is het opnieuw opladen wel eens lastig. Dat is ook niet altijd gezellig voor thuis. Dan lig ik ook vroeg op bed."