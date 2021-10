Bestuurster onwel geworden en in botsing gekomen bij Noardburgum

Waarschijnlijk is de bestuurster van de auto onwel geworden, waarna ze de vrachtwagen heeft geraakt. De auto raakte van de weg. Er is niet bekend gemaakt hoe het nu met het slachtoffer is, maar de vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

Naast de brandweer, ambulance en politie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De weg is tijdelijk afgesloten.