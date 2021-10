Pier Vellinga pleit voor dubbele dijken: een 'kreukelzone' om Fryslân

In 2007 was er al een speciale commissie onder Cees Veerman die zich bezig hield met de zeespiegelstijging. "Ik heb die deltacommissie toen geadviseerd over dubbele dijken. Dat is in Groningen en Zeeland opgepakt, maar daarna is het weer wat weggesukkeld", zegt Vellinga.

Dijken moeten op een andere manier worden aangelegd, vindt hij. "We leven allemaal achter één streepje. Als die doorbreekt, verzuipt er veel. Dus zou dat niet anders kunnen, met een tweede dijk. Vroeger waren er ook 'slaperdijken', dan kwam alleen het stuk tussen de dijken onder water."

'Kreukelzone'

De eerste dijk vangt de golven op en de tweede het water, zo legt Vellinga uit. "Er worden in Fryslân nu allerlei plannen gemaakt om de dijk te versterken tot het Lauwersmeer toe. Je kunt ook op een kwelder een flinke dijk aanleggen. Dat moet je wel overleggen, maar kijk gewoon of je een reservedijk kunt maken. Als je een tweede dijk aanlegt, heb je veel meer veiligheid voor hetzelfde geld."