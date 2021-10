'Waterwin-winsituatie': Defensie bouwt drie waterputten bij Elsloo

Adjudant Roel Scheper legt uit dat er lucht in de put wordt gebracht. "Door de opstijgende lucht komt het water en het boorslijpsel omhoog. Dat loopt door spoelbakken en daarna weer terug de put in. Zo krijg je een circuit dat rondloopt. Het moet zo'n 80 meter diep worden en het is de bedoeling dat het zo'n 90.000 liter per uur gaat opleveren."

De militairen zijn nog wel even bij Canada en ze blijven daar slapen in tenten. "We zijn zeker een dag of vier aanwezig op deze locatie en we kunnen de spullen niet onbeheerd achterlaten."