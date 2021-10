Inventarisatie moet Fries interieurerfgoed behoeden voor het stort

Behoud door kennis, dat is het motto van de stichting. Zo nu en dan belanden historische elementen van huizen toch nog in sloopcontainers. Vaak gebeurt dat omdat eigenaars niet in de gaten hebben hoe waardevol het is.

In 2017 is het grootste deel van Súdwest-Fryslân al onderzocht, maar het gebied van de vroegere gemeente Littenseradiel moest daar nog bij. In heel Súdwest-Fryslân zijn zo'n 2.400 panden onderzocht.

Allerlei elementen

Volgens voorzitter Ap Timmerman is er al een gigantische hoeveelheid interieurelementen gevonden. "Van gangpoortjes en geschilderde traplopertjes tot specifieke deurknoppen. Van die gangpoortjes hebben we, in alle soorten en maten, bijvoorbeeld zo'n 600 in Friesland aangetroffen, terwijl die niet het meest voor de hand liggen."

Heel Fryslân aan de beurt

De bedoeling is dat heel Fryslân op een gegeven moment aan de beurt komt. "Dat is het uitgangspunt. We zijn op dit moment hard bezig in Leeuwarden. Ik denk dat we nu zo'n 70 procent van de provincie hebben gedaan."