Dag van de waarheid voor Friese rechtbanktolken: motie voor de Kamer

De acties voor hogere tolktarieven zijn onlangs aangezwengeld door de tolken Fries. De Nederlandse tolken hebben ook steun gekregen van hun collega's in België, die geen werk van de Nederlandse tolken overnemen.

"Ik ben daar zeer blij mee. We hebben alle drie Belgische beroepsverenigingen gevraagd om solidair met ons te zijn, omdat we hoorden dat de Nederlandse staat Belgische tolken oproept om bij rechtszittingen hier te tolken", zegt Dijkstra. Hij is voorzitter van de Orde van Registertolken en -vertalers.

Dijkstra vindt het bespottelijk dat Belgische tolken zijn gevraagd om in Nederland te tolken. "De Belgische tolken hebben geen idee van onze rechtsterminologie. De rechten van verdachten worden daarmee evengoed geschonden als met dat er een niet-gekwalificeerde tolk wordt ingezet."

Demissionair minister Dekker

Een motie in de Tweede Kamer is echter geen garantie voor een hogere vergoeding. "In het verleden is het al eens gebeurd dat een minister een motie naast zich neer legde. Een jaar geleden was er ook een motie die hier wel op leek. Toen stemde een kleine meerderheid tegen de motie. Nu heeft demissionair minister Sander Dekker weer aan de Kamerleden gevraagd om tegen de motie te stemmen. Wij begrijpen totaal niet hoe dat kan. Maar we hopen dat wij de Kamerleden toch hebben kunnen overtuigen om voor te stemmen."