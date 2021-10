Oproep naar Den Haag: "Atleten zijn er klaar mee, altijd wat met Thialf"

Marc Winters, directeur van Thialf is verheugd over de steun uit de schaatswereld. "Daar zijn we natuurlijk heel blij. Wat wij ook merken is dat in dat structurele tekort van exploitatie onze aandeelhouders de intentie hebben om bij te gaan dragen. Maar je ziet wel steeds meer dat die lokale politiek zegt 'nu is het wel even genoeg'."

"De situatie is natuurlijk al een tijdje ernstig. In 2019 hebben we de noodklok geluid. Ondertussen hebben we gewerkt aan een oplossing voor het structurele tekort en dat is gelukt", vertelt Winters.

Maar daarmee was Thialf er nog niet. "Alleen in die oplossing zaten geen vervangingsinvesteringen van één miljoen per jaar. En dat begint steeds nijpender te worden." En zonder geld voor vervangingen zou het ijsstadion door een kapotte machine zomaar weer in de problemen kunnen komen.

Meer verantwoordelijkheid bij landelijke politiek

Bij aandeelhouders, de provincie en gemeente Heerenveen, kunnen niet steeds meer bijspringen. "Dat begint gelukkig door te dringen in Den Haag, daar helpt deze oproep zeker bij."