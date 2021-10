Waddenacademie: "We staan nog te veel met de rug naar de zee"

Toch zou het ook verkeerd zijn om te stellen dat de weersveranderingen slecht voor álles zijn. "Wat slecht is voor de één, is goed voor de ander. Op het moment dat de wadplaten kleiner worden, heb je minder ruimte voor trekvogels, maar heb je meer ruimte voor vissen die tijdens hoog water op die wadplaten zitten. Maar al met al maakt het ons wel kwetsbaar."

Kijk naar land én water

Volgens de directeur van de Waddenacademie staan mensen vaak nog te veel met de rug naar de zee en met het gezicht naar het land. "Daar valt de regen, daar is de problematiek hoog. En een van de dingen waar we aan kunnen denken is: kunnen we ook rekening houden met wat er vervolgens gebeurt richting zee. Wat is nodig? En kan dat gecombineerd worden met de behoefte op land?"

Politiek moet sneller beleid maken

Philippart hoopt dat de politiek sneller in actie komt, nu de urgentie steeds meer duidelijk wordt. "Al is het maar omdat we hele grote investeringen moeten doen. Het staat of valt natuurlijk in hoeverre we de emissies weten te verminderen en dat is iets wat we alleen maar op mondiale schaal aan kunnen pakken."