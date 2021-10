Twijfels bij Letitia de Jong bij de start van het schaatsseizoen

Anderhalf jaar geleden kreeg Letitia de Jong bij het schaatsen last van een slijmbeursontsteking bij haar heup. Dat zorgde ervoor dat ze in het vorige seizoen wedstrijden over moest slaan. In de toernooien die ze wel reed was ze geen schim van wat ze eerder was.

Twijfels over haar carrière

De vlag hangt er wat dat betreft nu helemaal anders bij. "Het gaat goed, het is helemaal over", lacht De Jong als ze naar haar heup wordt gevraagd. Het was een zware periode voor de schaatsster van Team IKO.

Het was zelfs zo erg, dat ze twijfelde over haar carrière: "In eerste instantie dacht ik: ik weet niet of het ooit weer over gaat. Maar de situatie is nu aardig positiever dan vorig jaar", vertelt De Jong bij de presentatie voor het nieuwe seizoen.