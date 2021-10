Oranje opent EK korfbal met winst op Engeland

Livestream

Alle EK-duels zijn live te volgen via worldkorfball.sport en het YouTube-kanaal van de IKF.

Het EK korfbal is van 25 t/m 30 oktober in België. In Oranje speelt één Fries: Femke Faber van LDODK. Dinsdag speelt TeamNL tegen Portugal (15.45), woensdag tegen Hongarije (19.15). De halve finales zijn vrijdag 29 okt. om 17.30 en 19.15 uur. De EK-finale is zaterdag 30 oktober om 19.00 uur, in de Lotto Arena in Antwerpen