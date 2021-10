26-jarige vrouw overleden na incident in Heerenveen

Het incident vond plaats op 15 oktober. Er gaan veel verhalen over rond en die zorgen voor onrust in de gemeente Heerenveen.

Oorzaak nog onzeker

Burgemeester Tjeerd van der Zwan vraagt iedereen om het onderzoek af te wachten. "Ik heb begrip voor de emoties die leven. Maar blijf rustig, ga niet speculeren. Het is nu tijd om stil te staan bij het verdriet van de familie en hen te ondersteunen."

Wat er precies met de vrouw is gebeurd, werd niet bekendgemaakt. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak. "We zijn op 15 oktober direct met een onderzoek gestart," zo zegt politiewoordvoerder Marjolein Wildeman. "Daar zullen we tijd voor nemen. Er zal een toxicologisch onderzoek op het lichaam komen." Toxicologisch onderzoek houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijk schadelijke stoffen in het lichaam van een persoon. Dat onderzoek duurt op zijn minst nog enkele weken.

Aanhouding

Ook heeft de politie een man aangehouden op basis van de Opiumwet. Deze man is na een verhoor later weer naar huis gestuurd. Er was volgens het Openbaar Ministerie geen reden om de man langer vast te houden.