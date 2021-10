Kankerverwekkende stoffen bij ontgassen van schepen: "Het is een schandaal"

Na het lossen van stoffen, zoals benzeen, blijft in de tank van de schepen gas achter. Dat gas moet eruit als het schip daarna andere gassen vervoert. Het ontgassen is in Nederland niet verboden, maar in bijvoorbeeld Duitsland wel. Nederland wacht op een internationaal verdrag en die zou er op zijn vroegst in 2026 kunnen zijn. In bepaalde gebieden in Fryslân mag het dus wel.

Zwarte lijst

Volgens Harry Geerlings van de Erasmus University in Rotterdam is dat een slechte zaak. "Het gaat om zeer kwalijke stoffen. We spreken in het bijzonder over benzeen. Dat staat op de zwarte lijst en is kankerverwekkend, dus dat wil je niet."