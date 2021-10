Podiumschool begint theatergezelschap voor mensen met licht verstandelijke beperking

Naast het maken van eigen voorstellingen zijn ze ook in te huren. "Door gemeenten of instanties die een congres of symposium organiseren over het thema inclusiviteit die dat op theatrale wijze willen ondersteunen. We kunnen dan een act gaan maken."

Passie voor theater

Mensen die mee willen doen moeten in staat zijn om in tekst te onthouden, samen te werken en niet bang zijn om voor publiek te staan. "De belangrijkste eigenschap is dat ze vooral passie voor theater moeten hebben."

In series komen regelmatig mensen met een beperking voor. "Ik zeg altijd: als het opvalt, is het nog niet gewoon", zegt Spreij. "Ze doen mee aan een aflevering, maar wij bieden het structureel aan, we gaan elke week oefenen."

Ze beginnen met vier deelnemers, er kunnen nog meer bij. "Op termijn willen we dat ze er hun week mee kunnen vullen, net als de acteurs bij Tryater.'