Meer zeespiegelstijging verwacht: 'Denk bij nieuwbouw aan water en bodem'

Andersom moet voor de droger wordende zomers het water beter worden vastgehouden. "Dan moet er voldoende aanvoer zijn van rivierwater naar het IJsselmeer. Dat is voor een groot deel onze zoetwaterbron. We moeten nadenken over het vasthouden van het water. In de natte periodes zien we dat we water niet zo snel af kunnen voeren dan we kunnen met onze techniek."