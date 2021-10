De assistenten van Johnny Jansen: "Het halen van de play-offs is niet reëel"

Ontslag bij Almere City

Tobiasen werd vorig seizoen ontslagen bij Almere City, terwijl hij op dat moment op de vierde plaats stond en nog volop in de race was om te promoveren. "Het was absurd. Wat vooral pijn deed, was dat ik niet de preciese reden weet waarom ik ben ontslagen. Nog steeds niet trouwens. We stonden er goed voor en ik ben ervan overtuigd dat we zouden promoveren. Dat was zo raar."