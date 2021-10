Belgische tolken zijn solidair met actievoerende tolken

Eerder werd al bekend dat het Fries in de rechtszaal onder druk staat omdat Friese rechtbanktolken geen opdrachten meer aannemen. De vergoeding is te laag, vinden de tolken. Dat geldt niet alleen voor Friese rechtbanktolken. Twee weken geleden voerden tolken in Fryslân actie bij het Zaailand in Leeuwarden.

De afgelopen dagen zijn verschillende Belgische rechtbanktolken uit Antwerpen en Belgisch Limburg gevraagd om te tolken voor Nederlandse rechtbanken, omdat de tolken van de Orde van Registertolken en -vertalers in Nederland geen nieuwe opdrachten meer overnemen.

Belgische tolken solidair

Voorzitter Henri Boghe van beroepsvereniging BBVT vindt dat geen goed idee. Hij laat vanuit de rechtbank in Brussel weten dat de Belgische tolken solidair zijn met hun actievoerende collega's in Nederland.

Boghe heeft ook inhoudelijke bezwaren tegen het invliegen van rechtbanktolken over de grens. "De wetten en procedures zijn in Nederland heel anders dan bij ons. Dat kan gemakkelijk tot fouten leiden en vraagt daarom een grondige voorbereiding." Een officier van justitie heet bijvoorbeeld in België 'procureur des konings'.

Met bewondering en waardering

Boghe is zelf rechtbanktolk Frans en Nederlands in Brussel en heeft onlangs al een verzoek geweigerd om een tolkendienst in Roermond over te nemen. "Tolken zijn vaak zelfstandigen. Die krijg je niet zo gemakkelijk in actie. Wij kijken daarom met de nodige bewondering en waardering naar de acties in Nederland."