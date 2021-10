Ouderenbond pleit voor weer invoeren van mondkapjes en anderhalve meter afstand

"Ik vind het een verstandig advies. De afgelopen tijd zijn de aantallen positieve testen en opnames vrij hoog en ze nemen toe. De zorg staat onder druk", zegt Coen van den Heuvel, hij is voorzitter van de Stichting Friese Ouderenbonden.

Achteraf bekeken zijn maatregels als mondkapjes en de anderhalve meter misschien wel te vroeg losgelaten. "Dat is wijsheid achteraf. Wat mij betreft voeren we de maatregels met ingang van gister weer in. Niet alleen voor de ouderen, er zijn ook kwetsbare jongeren. Het is de minst ingrijpende regel op de privacy en bewegingsvrijheid die we kunnen nemen. Het is de ondergrens van wat je mag verwachten van de overheid."

Geen Russische toestanden

Hij heeft er wel begrip voor dat er ook weerstand tegen is. "Maar als we niets doen, komt de zorg nog meer onder druk en daar heeft iedereen last van. Ook als reguliere zorg weer wordt opgeschort." Hij is geen voorstander van wat ze in Rusland doen: daar moeten niet gevaccineerde 60-plussers thuis blijven. "Dat grijpt wel erg in de privacy in en dat gaat heel erg ver. Als we niet die discussie willen, is het zaak om met de maatregelen als mondkapje en anderhalve meter te komen."

Volgens hem moet het kabinet niet tot 5 november wachten met een nieuwe persconferentie, maar die dinsdag al houden.