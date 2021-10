Acht F-35's van Leeuwarder vliegbasis op oefening naar Amerika

"Het is de laatste oefening voordat we gereed zijn voor uitzending", zegt luitenant Jayme Tol. Eerder waren er twee oefeningen in Nederland, in Leeuwarden en in Volkel. De derde is dus in de Verenigde Staten. "Naast de piloten gaat er meer personeel mee, mensen die nodig zijn ter ondersteuning, zoals onderhoud, logistiek en we gaan oefenen met bommen, daar zijn ook mensen voor nodig. Het is alsof we echt op uitzending gaan."

De overtocht is in totaal ruim 5.500 kilometer. "Dat kan niet in één keer. Er is een tussenstop in Vermont waar de een nacht slapen en dan doorvliegen naar Edwards."

Eerste keer sinds corona naar het buitenland

Het is de eerste keer sinds de uitbraak van corona vorig jaar maart dat ze weer naar het buitenland gaan. Ze blijven bijna een maand weg. "We gaan drie weken oefenen, met bommen en nachtvliegen."

Er blijven nog vijf toestellen in Leeuwarden. "Die blijven aan de grond. De vliegbasis is in principe gesloten. Dus het zal een stuk stiller zijn, al heeft Volkel wel een oefenschema en vliegen die wel boven de provincie."