Explosie en wapens bij Friese film Stjer; was het gevaarlijk op de set?

"Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik: hoe krijgen ze het voor elkaar. We hebben ook met wapens en explosieven op de set rondgelopen en ook op kantoor waren we aan het schieten met van alles en nog wat", zegt regisseur Janko Krist. "We zorgden er natuurlijk voor dat die leeg waren. Maar ik heb ook gelezen dat er meer aan de hand op de set was, het was chaos denk ik."

Explosie

Volgens Krist was het bij Stjer op de set niet echt gevaarlijk. "Dat viel wel wat mee, maar het is leuk om wat rond te knallen." In de film zit een explosie. "Het leek me leuk om een bedrijf in te huren om dat te regelen. Dat kost dan 2.500 euro. Dat is veel geld, maar we zouden de pers uitnodigen, ook omdat het de eerste draaidag was. Maar Emiel van De Hûnekop wilde alles zelf doen, dus hebben we wat op YouTube opgezocht."

Met Cobra-vuurwerk en wat flessen benzine gingen ze aan de slag. "Die Cobra ging wel af, maar er kwam alleen wat rook vrij en geen grote knal. De flessen werden lek en langzaam begon het wel wat branden, maar die grote knal kwam niet. Daar stonden we op te wachten en toen heeft Oele Plop nog wat nitraat in de auto gedonderd. Dat was wel met gevaar voor eigen leven. Er kwamen een paar plofjes door. Dus uiteindelijk hebben we er digitaal een effect overheen gezet."

Nominatie

Stjer is één van de drie films die kans maakt op de prijs voor de beste film, op het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden. "Ja, dat is best leuk om tussen echte films te staan. Die van ons is een uit de hand gelopen coronagrap, de anderen zijn echte films, met normale budgetten en professionele mensen en grote crews en grote sets en ook grote acteurs. Dat is leuk om tussen te staan."

In de categorie 'beste film' zijn ook De Kameleon aan de Ketting van Steven de Jong en Little Amsterdam van Jörgen Scholtens voorgedragen.