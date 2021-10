Wetterskip doet baggerwerk tussen de Skûtel- en Palsepoel bij Heeg

De aan- en afvoer van water moet worden verbeterd, zodat inwoners van Heeg beter kunnen worden beschermd tegen wateroverlast. Met het uitdiepen van de vaart kan het water beter doorstromen. Ook verbetert de waterkwaliteit, wat ook weer goed is voor de biodiversiteit.

Daarnaast wordt ook de sloot naast de Polderwei en De Skatting aan de rand van Heeg uitgebaggerd over een lengte van zo'n 36- meter. Dat is daar nodig om de aanvoer van water na een gemaal te verbeteren.

Baggerdepot

Aan de noordkant van de Palsepoel is een baggerdepot aangelegd met een dijkje eromheen. Met leidingen wordt de bagger naar het depot gehaald. Het gaat om een lengte van 650 meter. Waarschijnlijk is het werk halverwege november klaar. Het baggerdepot wordt in de toekomst ingedroogd en opnieuw met gras ingezaaid.