Politie zet politiehelikopter in om verdachten inbraak Stiens aan te houden

De verdachten waren gevlucht. De politie zette de omgeving af en zocht met een hond en een politiehelikopter. Die hield de verdachten bij een verzorgingstehuis in de gaten en zo konden ze worden aangehouden.

Het ging om een 18-jarige inwoner van de gemeente Noordoostpolder en een 21-jarige inwoner van gemeente Midden-Groningen. Ze hadden een auto gestolen in Veendam, die is in beslag genomen. Beide verdachten zijn ingesloten.