Laatste gasten van Leeuwarder bioscoop Tivoli uitgezwaaid met confetti

Het personeel stond namelijk klaar met applaus en confetti. Het is het einde van een bijna 125 jaar lange theatergeschiedenis.

Jan Paul Beverwijk van Pathé werkt er 12 jaar als manager en heeft vele hoogtepunten meegemaakt. "We hebben veel fantastische dingen gedaan zoals cast en crew-evenementen bij bijvoorbeeld De schippers van de Kameleon. Maar wat ook impact had, was dat we door corona zes maanden dicht zijn geweest."

Herinneringen

Het werd op het laatst deze week ook iets drukker met mensen die afscheid wilden nemen van deze locatie, merkte het personeel. "Dat was echt te merken de laatste weken. We hebben twee herinneringsmuren ingericht waarop bezoekers hun verhaal konden achterlaten. Een verhaal is me bijgebleven: een vader was met zijn zoon naar The Lion King geweest en die vader was 25 jaar geleden als kind met zijn vader ook naar The Lion King geweest, toen nog in de tekenfilmversie."

De komende week staat in het teken van de verhuizing naar de nieuwe Pathé-bioscoop aan het Ruiterskwartier. "De laatste puntjes op de i worden gezet en we gaan ons klaar maken voor de opening."

De bioscoop wordt 3 november geopend door burgemeester Sybrand Buma. Vanaf donderdag 4 november is publiek welkom.