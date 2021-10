Raerd wil politieke en juridische actie tegen te dure woningbouw

De nieuwe huizen komen aan de Sélânswei in het dorp. Daar was de actie zondag ook. Plaatselijk belang kondigde de actie aan nadat bekend was geworden dat de prijs nu op 208.000 euro uitkomt plus extra kosten. Dat is veel meer dan de 150.000 euro waar op was gerekend.

De verklaring dat de hogere prijzen gevolg zijn van hogere materiaalkosten, wordt door het dorp niet geaccepteerd.