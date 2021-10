Doelpuntenmaker Sambissa wil positief gevoel koesteren na verlies

"De kans op 3-2 was een geweldige kans, die moest binnen. Het was ook een prachtige aanval. Je weet tegen Feyenoord: je wordt achteruit gedrukt. Je kunt niet vol druk zetten, dan word je van het kastje naar de muur getikt."

Wat het aantal kansen betreft en ook qua balbezit heeft Feyenoord terecht gewonnen, zegt De Jong. "Dat komt door hun systeem. Maar we hadden minstens een punt moeten pakken."

Te bescheiden

"Ik heb tegen de jongens gezegd in de rust: het gaat ook om de duels. Daar moeten we harder in worden." Daar is Cambuur ook al mee bezig, zegt De Jong. "Ik ben er zelf ook heel direct in, maar het zijn net de kleine stapjes."

"Ik heb geen frustraties. De jongens doen er alles aan. Ik vind dat we er nog steeds te bescheiden in zijn om zulke wedstrijden te pakken. Want het zit wel in ons, we kunnen deze wedstrijd gewoon winnen", zegt De Jong. "We hebben nu 12 punten, afgelopen week hebben we een punt laten liggen, maar vandaag ook zeker. Het hadden er 14 moeten zijn."