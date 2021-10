Complimenten, maar geen punten voor Cambuur tegen Feyenoord

Spits Tom Boere kreeg een paar minuten later de kans om Cambuur op voorsprong te zetten. Hij kwam in het strafschopgebied in balbezit en haalde één keer uit. In kansrijke positie schoot hij de bal naast de goal van Bijlow.

Twee minuten later was het aan de andere kant raak. Tyrell Malacia, die had gezien dat zijn directe tegenstander David Sambissa twee keer scoorde, vond nu zelf het net. Hij kreeg veel ruimte, kon doorlopen tot de rand van het strafschopgebied en knalde de bal in de kruising.

Geen kansen meer

Dat was achteraf gezien de beslissing. Cambuur toonde nu veel energie en Henk de Jong probeerde met vijf wissels nog iets te forceren, maar serieuze kansen kregen de Leeuwarders niet meer. Feyenoord nog wel. Kökçü schoot in de handen van Stevens, Sinisterra kwam niet verder dan het zijnet en Linssen profiteerde niet van een leeg doel, nadat Sevens was meegegaan naar voren toe.

Zo bleef het tot de laatste minuut spannend, maar Cambuur verloor wel voor de zesde keer in tien wedstrijden.