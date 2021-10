Debuut Jumbo-Visma bij marathonschaatsen smaakt naar meer

Het team van coach Peter de Vries moest op de Jaap Edenbaan in Amsterdam alleen Sjoerd den Hartog van A-ware voor zich dulden. De Vries is niet ontevreden. "Maar ik sta hier wel met een dubbel gevoel, hoor. Daar ben ik eerlijk in", zegt hij.

"We gaan altijd voor de eerste plaats. Dat is voor een debutant misschien wat hoog, maar ik heb zo'n goede ploeg dat het wel redelijk is. Er zitten jongens bij die zo allemachtig hard kunnen. Daar moeten we dan van profiteren en hen een goede positie geven."