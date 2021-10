Oud-Leeuwarder Hans Mulder wint Jan Wolkers Prijs voor beste natuurboek

In zijn boek beschrijft Mulder in twintig verhalen de ontwikkeling van de wetenschappelijke natuurstudie tussen 1500 en 1900. De geïllustreerde verhalen gaan onder meer over vogels, insecten, bacteriën en draken.

Mogelijk vervolg

"Ik ben niet alleen blij en trots, maar ook verbijsterd", reageerde Mulder. "Ik vind het zo fantastisch, ik was al zo blij dat ik op de shortlist terechtkwam." Hij overweegt een vervolg, mogelijk over nuttige dieren en de onderwaterwereld waaraan hij in zijn prijswinnende boek nog geen aandacht heeft besteed.

Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen noemde de winnaar een "rasverteller". Mulder "schrijft toegankelijk en weet de lezer zo een boek lang bij de les te houden - geholpen door vleugjes ironie en een riante verzameling illustraties en klassieke prenten", zegt Geelen.

Meer dan 130 inzendingen

De Jan Wolkers Prijs werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt, en bestaat uit onder andere een geldbedrag van 5.000 euro. Er waren nog vier genomineerden voor deze editie. Meer dan 130 boeken die het afgelopen jaar verschenen, werden ingezonden.