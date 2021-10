Schulting pakt goud op 1.000 meter in Peking, ook medailles voor relayploegen

Schulting viel donderdag in de kwartfinales van de 1.500 meter. Op de 500 meter ging ze niet eens van start.

Goud voor relayploeg mannen

De Nederlandse shorttrackploeg met Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes en Jens van 't Wout heeft goud gepakt in de finales van de aflossingsnummers in Peking. In een ijzersterk deelnemersveld reden de mannen een vlekkeloze race.

Italië en China schakelden zichzelf uit door een val. Daarna moest Nederland afrekenen met Zuid-Korea, dat door een slechte wissel ook uitviel. De enige overgebleven concurrent was Hongarije, maar ook daar waren de Nederlandse mannen te sterk voor.

Twee keer zilver

Op de gemengde aflossing was er zilver voor Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt, Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout. China pakte het goud.

Datzelfde gebeurde in de aflossingsfinale van de damesploeg met Schulting, Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof. Ze lagen lang op koers voor het goud, maar werden in de laatste ronde verslagen door China.

Olympische tickets

De shorttrackers kunnen via de eerste vier wereldbekerwedstrijden drie olympische tickets per afstand voor hun land verdienen. De wereldbekerwedstrijd in Peking is de eerste in die serie.