VIDEO: Kerkdienst vanuit de Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure

Omrop Fryslân zendt elke zondag kerkdiensten met een oecumenisch karakter uit. De diensten beginnen om 10.00 uur. Ze zijn te zien via de livestream op de website van Omrop Fryslân en ook op televisie. In oktober komen de diensten vanuit de Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure, met deze keer de openingsdienst van de Friese Kerkendag.