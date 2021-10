Heerenveen speelt goed, maar verliest weer: "We waren de baas in de Galgenwaard"

Als Siem de Jong in de basis staat, is dat de laatste wedstrijden vaak aan de linkerkant. Maar nu mocht hij dus eens op negen spelen. "Ik speel liever in het midden dan op de zijkanten. Maar je wil ook gewoon spelen. Ik heb bij Ajax misschien wel meer wedstrijden in de spits gespeeld dan op tien, dus het is maar hoe je het bekijkt."

Afdwingen

In de beginfase had Heerenveen het even lastig. "Toen waren we net te onrustig in de opbouw. We hadden op een geven moment door dat we ruimte hadden, dan zie je dat we rustiger worden." Dat zorgde uiteindelijk ook voor een gelijkmaker. Geen geluk, lacht De Jong. "Die dwing je af, hè?"

Net als tegen Ajax werd goed gespeeld, maar dus wel verloren. Opnieuw geen punten, dus. "We stappen allemaal chagrijnig van het veld", vat De Jong samen.