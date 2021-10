Flyers verliezen van Geleen en hebben slechte uitgangspositie voor halve finale beker

De wedstrijd begon goed voor de Flyers. Wessel Copier zette de 1-0 op het scorebord voor de Friezen. In de tweede periode liep het helemaal anders. Eerst maakte Tom Marx de gelijkmaker en diezelfde Marx scoorde ook de 1-2.

Toen Joey Geurts er even later ook nog 1-3 van maakte, werd het een lastig verhaal voor de Flyers. In de derde periode maakte Wessel Copier nog wel de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Flyers niet.

Slechte uitgangspositie

Ondanks het verlies spelen de Flyers wel in de halve finale van de bekercompetitie. De Flyers worden naar alle waarschijnlijkheid derde in hun poule en moeten daarom in de halve finale tegen de nummer twee spelen. Het is de verwachting dat dat ook Geleen gaat worden.

Dit is echter afhankelijk van de uitslag van Geleen tegen Zoetermeer van zondag en de uitspraak in het hoger beroep over de uitsluiting van Flyers-speler Riku Pitkänen.