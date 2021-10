Flyers verliezen van Geleen in dramatische vijf minuten

Bij de UNIS Flyers ontbraken Marc en Kevin Nijland vanwege ziekte, en Jasper Nordemann kon vanwege een hamstringblessure ook niet in actie komen. Zij hopen volgend weekend weer beschikbaar te zijn.

Slechte uitgangspositie

Ondanks het verlies spelen de Flyers wel in de halve finale van de bekercompetitie. De Flyers worden naar alle waarschijnlijkheid derde in hun poule en moeten daarom in de halve finale tegen de nummer twee spelen. Het is de verwachting dat dat ook Geleen gaat worden.

Dit is echter afhankelijk van de uitslag van Geleen tegen Zoetermeer van zondag en de uitspraak in het hoger beroep over de uitsluiting van Flyers-speler Riku Pitkänen. Daarover komt donderdag meer nieuws.

Maandag wordt het schema voor de halve finales bekendgemaakt. De winnaars van de best of 3-serie spelen de bekerfinale op 9 januari 2022.