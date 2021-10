Friezen komen net tekort voor winst bij Jaap Eden Trofee

Bij de mannen werd het in de laatste ronde pas echt spannend. Het was Sjoerd den Hertog die de leiding nam, maar hij werd buitenom ingehaald door Casper de Gier, die in Heerenveen woont. Net voor de eindstreep haalde Den Hertog hem toch weer bij.

Harm Visser uit De Westereen kwam ook dichtbij, maar kon de mannen niet meer bijhalen en werd derde. Jorrit Bergsma eindigde op de achtste plek.