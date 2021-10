Slordig Heerenveen verliest door laat doelpunt van FC Utrecht

FC Utrecht was de betere ploeg in de openingsfase. Op een gevaarlijke vrije trap van Siem de Jong na liet Heerenveen het eerste kwartier niks zien. Utrecht kwam wel dichtbij in doelpunt: Rami Kaib moest een inzet van Anastasios Douvikas van de lijn halen.

Vooral in de opbouw maakten de Friezen er zo nu en dan een potje van. Veel ballen naar voren werden te makkelijk ingeleverd. Dat zorgde voor gevaar en zelfs een doelpunt, toen de bal na inleveren van Kaib terechtkwam bij Moussa Sulla. Hij schoot vanaf randje zestien de 1-0 erin.