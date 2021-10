Tijger Tsezar aangekomen bij FELIDA, opvang wil uitbreiden

Met de Roemeense leeuwen die vorige maand overkwamen, vangt FELIDA nu tien grote katachtigen op. De opvang maakt plannen om uit te breiden.

Binnen drie dagen van Kiev naar Nijeberkoop

Over tijger Tsezar zegt verzorger Juno van Zon: "Hij werd in een kooi vastgehouden met vijf andere tijgers en zat daar in een slecht verblijf waar hij eigenlijk alleen in water rond kon lopen." De tijger werd in Oekraïne geconfisqueerd en naar een klein lokaal opvangcentrum gebracht. "Daar hadden ze niet de faciliteiten en de kennis om hem langdurig te houden, daarom is hij nu bij FELIDA."

Tsezar werd in een transportkist op een vrachtwagen vervoerd. In drie dagen reed de auto van Kiev naar Nijeberkoop. Van Zon: "Hij heeft een hele lange rit gehad. Dat is natuurlijk best wel ingrijpend. De eerstkomende tijd moet hij een vertrouwensband met ons opbouwen, en geven we hem zoveel mogelijk rust."

De eerste medewerkers zijn bij de tijgers in de buurt geweest en dat menselijk contact zal langzaamaan uitgebreid worden. Stichting VIER VOETERS houdt een database bij van dieren die in slechte situaties verkeren. Meldingen krijgen ze bijvoorbeeld via social media en lokale non-profitorganisaties.