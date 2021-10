Dronryp brengt 'dure' Willem van Althuis voor het voetlicht: "We hebben niet de beveiliging van een museum"

'Die andere' Rypster schilder, Lourens Alma Tadema, is veel bekender in het dorp, zegt Terlouw. "Iedereen kent Alma Tadema. Hij is hier alleen maar geboren, maar bij hem hebben ze het gevoel: hij is van Dronryp. Van Althuis is nog veel meer van Dronryp."

Duur

De expositie was alleen zaterdag te zien in MFA d'Ald Skoalle. "We hebben hier niet de beveiliging van een museum. En zo duur zijn de werken ondertussen, dat het echt goed beveiligd moet worden."

Er zijn komende tijd toch werken van Van Althuis te zien in het dorp. In de etalages van eerdere winkels in het centrum van Dronryp hangen reproducties. De route langs de stukken is tot 27 oktober nog te lopen.