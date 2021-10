Ruud Stecher uit Weidum is zijn foodtruck aan het schoonmaken, want hij gaat weer op de markt in Leeuwarden staan. Een paar jaar geleden had hij het gehad met zijn werk. Na een reis van twee manden door Indonesië besloot hij verder te gaan met een foodtruck met Indisch eten. Het koken leerde hij van zijn moeder. En nu staat hij met veel plezier op de vrijdag- en zaterdagmarkt in Leeuwarden.