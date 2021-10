Lieuwe Westra geniet van nieuw leven in Spanje: wel fietsen, maar geen stress

Het is vooral het klimaat in Spanje dat de in Mûnein geboren wielrenner goed bevalt. Fryslân zit in zijn hart, maar hij denkt niet dat hij ooit terugkomt om hier weer te wonen. Hij heeft wel veel contact met zijn moeder via het beeldscherm, maar als hij kijkt naar het weer in Nederland, dan heeft hij zijn keuze snel gemaakt.

Op de vraag of hij over twintig jaar nog in Spanje woont, antwoordt Lieuwe resoluut: "Ik denk het wel, zeker." Toch ligt er ook een stukje Fryslân voor de deur. De Omrop Fryslân-deurmat pronkt nu ook in Calpe.