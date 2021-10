Omrop TIP: zondag Friese Kerkendag in Joure

De vraag die zondag centraal staat is: wat is de rol van de kerk in de Friese gemeenschap, nu en in de toekomst? Op de dag zelf zijn op acht locaties diverse diensten, lezingen, discussies en muziekprogramma's.

Kerkdienst op televisie

Om 10.00 uur is er, evenals iedere week, een kerkdienst bij Omrop Fryslân op televisie te zien. Deze dienst komt zondag vanuit Joure. Bij de openingsdienst is commissaris van de Koning Arno Brok aanwezig. Het orgel wordt door Rients Schuddebeurs bespeeld.

Buro de Vries op de radio

Na de dienst neemt Buro de Vries op de radio het stokje over. Aan tafel schuiven interessante gasten aan en verslaggever Simone Scheffer is op pad om verslag te doen van het oecumenisch gebeuren.

Kerkfoarum

Tussen 12.00 en 13.00 uut is er een speciaal 'kerkforum.' Daarin zijn Ria Kraa (hoofdredacteur van het Friesch Dagblad), Henk Kroes (onder meer betrokken bij Nijkleaster) en Ruurd Walinga (cabaretier, pastor en een van de voorgangers zondag in Joure).

Er worden actuele kwesties besproken op het snijvlak van kerk en samenleving, bijvoorbeeld rentmeesterschap, vluchtelingen en ethische kwesties.