Kerstin Casparij maakt wedstrijddebuut bij Oranjevrouwen in duel tegen Cyprus

In de slotfase van de wedstrijd mocht Casparij van bondscoach Mark Parsons het veld op van het stadion in de Cypriotische stad Larnaca. Friezinnen Sherida Spitse en Siska Folkertsma stonden in de basis.

Hattrick voor Roord

Jill Roord was met drie treffers de topscorer in de ploeg van Parsons. Door treffers fan Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Roord ging Oranje na amper 20 minuten al met 3-0 aan de leiding.

Na rust liepen de Oranjevrouwen snel uit naar 6-0. Roord scoorde twee keer en het vijfde doelpunt was van de Cypriotische Chara Charalambous in eigen doel. Joëlle Smits, die ook debuteerde, en Merel van Dongen maakten de score compleet.

Koppositie overgenomen

Met de winst heeft Nederland in de poule de koppositie overgenomen van Tsjechië, dat met 4-0 in IJsland verloor. Oranje leidt met 7 punten, gevolgd door Tsjechië (4 punten), Wit-Rusland en IJsland (beide 3 punten). De Oranjevrouwen spelen dinsdag in Minsk tegen Wit-Rusland.