Fred Veenstra over opvang asielzoekers: 'Andere delen van ons land kunnen meer doen'

Ook richting de inwoners denkt Veenstra dat er begrip is. "Wij hebben een gesprek gehad, ook met inwoners die daarin hebben ingesproken. Dat was een goed gesprek. Er is een informatieavond geweest in Balk. Daar waren natuurlijk ook mensen die zeiden: 'destijds zeiden jullie vijf jaar en niet langer, maar wij snappen dat de nood in de wereld hoog is.'"

Uiteindelijk ligt het besluit bij de gemeente, en er moet ondanks het vertrouwen rekening gehouden worden met afwijzing van het voorstel. "Dan is het hedendaagse contract met het COA verlopen. Dan moet op basis van dat contract het hele azc voor 1 maart 2022 afgebroken zijn."

Geen consistent beleid

Als de nood hoog is wordt er bezuinigd op opvang, als de nood hoog is is er te weinig plek, zegt Veenstra. "Het COA, die voor de opvang moet zorgen, wordt door het Rijk soms met bezuinigingen geconfronteerd."